Дороговато: Эстония отказалась от тоннеля "размером" с годовой бюджет

Новости из Эстонии: Таллин взвесил "за" и "против" и решил не вкладываться в строительство подводного тоннеля до Хельсинки.

Напомним, что проект жд-тоннеля мог бы стать во многом уникальным: примерно 50-70 км из 60-80 км (вариации дистанции связаны с возможными маршрутами) могли бы проходить под водой. Глубина, по оценкам экспертов, могла бы доходить до 200 метров.

Причину, по которым Эстония не захотела вкладываться в проект, объяснил через Facebook министр экономики и инфраструктуры страны Таави Аас. Она проста: слишком дорого. Итоговая цифра, сообщил чиновник, составляет в прогнозах около 15 млрд евро.

"Это примечательное количество денег, годовой бюджет страны. Это много и с точки зрения финнов. Это даже и для Евросоюза большая сумма. Такие деньги должны себя оправдать. Государство должно вначале привести в порядок свои дороги", — отметил Аас.

Кроме того, добавил он, такой проект сулит большие сложности в плане обеспечения безопасности.

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