Интересные новости о том о возможном выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на второй срок представили в издании "Телеграф". Оказывается, один важный для политика человек выступает против такого сценария.
Напомним, что сам Зеленский ранее сообщал: действовать он будет в соответствии с народной волей.
"Моё желание пойти на второй срок будет полностью совпадать с желанием общества. Это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал", — заявил президент на одной из пресс-конференций.
Как оказалось, сценарий второго срока не по душе Елене Зеленской, супруге президента.
"Есть лишь один человек, который сейчас против его второй каденции, но к чьему мнению он прислушивается.
Этот человек не из офиса президента, это жена президента — Елена Зеленская. Она была против первого срока, и она не хочет второго", — сообщает источник "Телеграфа".
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