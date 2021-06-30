В Канаде более сотни погибших из-за рекордной жары в 49,5 градусов

В Канаде за последнюю неделю были зафиксированы 130 внезапных смертей из-за аномальной жары в провинции Британская Колумбия. Рекорд, который на данный момент составляет 49,5 градусов Цельсия, был установлен в городе Литтон.

Аномальная жара стоит в Канаде не менее четырёх дней. Власти Ванкувера и ближайших городов заявили, что большинство из 130 погибших - пожилые люди и те, которые имели сопутствующие заболевания.

Синоптики говорят, что жара вызвана куполом горячего воздуха и высоким давлением циклона, который расположился от Калифорнии до арктических широт. И если в прибрежных районах температура не столь высокая, то дальше от океана она аномальная.

Проблема на Западе Канады состоит в том, что во многих домах просто нет кондиционеров - обычно температура летом позволяет обходиться без них. Жители говорят, что многие просто не успевают обратиться за помощью.

Власти Британской Колумбии утверждают, что количество жертв будет расти, так как отчитались не все районы этой провинции. Только в одном Ванкувере 65 погибших с пятницы.

"Я работаю в полиции уже 15 лет и никогда не сталкивался с таким количеством внезапных смертей, которые произошли за такой короткий промежуток времени", - приводит BBC слова сержанта Стива Аддисона.

Жительница Литтона заявила, что люди опасаются выходить на улицу.

"Это невыносимо. Мы стараемся как можно больше оставаться дома. Мы привыкли к сухой жаре, но 30 градусов сильно отличаются от 47", - заявила она.

Ситуация в США

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в Портленде (46,1 градус Цельсия) и Сиэтле (42,2 градуса Цельсия) установлены температурные рекорды. Это максимум за весь период наблюдения с 1940 года. В штатах Вашингтон и Орегон зафиксировано 12 смертей от аномальной жары.

Доктор больнице в Сиэтле заявила, что количество пациентов, которые обратились в больницу из-за жары, сравнимо с тем, которое было в начале пандемии COVID-19.

В Портленде из-за жары расплавились кабели трамвайных линий - движение было остановлено. Энергетическая компания ограничила подачу электричества из-за перегрузки системы.

В Ситэтле и Портленде открыты специальные центры охлаждения, куда может прийти любой желающий.

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