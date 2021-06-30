Просим вернуть: Гватемала хочет получить назад деньги за Sputnik V

Интересная история разворачивается вокруг вакцины "Спутник V" и её поставок в Гватемалу. Власти страны посмотрели на объём выплаченных средств и объём поставок, решив по итогу попросить возврата денег.

Гватемала: может, вернёте деньги?

Подробности уточняет издание Prensa Libre: по его данным, Гватемала уже заплатила за "Спутник V" примерно 80 млн долларов. Этих денег хватит, чтобы покрыть поставку 8 млн доз вакцины, тогда как всего страна хотела купить 16 млн доз. Однако на текущий момент в страну привезли лишь 150 тысяч доз вакцины.

"Мы просим <…> вернуть деньги. Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки", — приводит Prensa Libre слова главы Минздрава Гватемалы Марии Амелии Флорес.

Также о ситуации высказался министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло. Он заявил, что общался с представителями РФПИ, которые пообещали поместить Гватемалу в "приоритетный список" поставок. Также в РФПИ, по его словам, уточнили: при увеличении объёмов производства Гватемала получит больше доз вакцины.

РФПИ: поставки продолжаются

Флорес добавила, что в РФПИ уже направлен соответствующий документ: на ответ российскому фонду дали пять дней. Если ответа не будет, власти Гватемалы задумаются над работой через юридические каналы.

В РФПИ, уточняет ТАСС, сказали следующее: поставки новых партий планируются уже совсем скоро.

"Ещё один самолет с вакциной "Спутник V" должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Ещё один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств", — сообщили в РФПИ.

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