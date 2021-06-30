Как отрезали: Киев считает, что Минск не уважает "ценности демократии"

Решение Минска приостановить участие в программе ЕС "Восточное партнёрство" (Eastern Partnership, EaP) просто не могло остаться без внимания Киева. Украинский МИД представил на своём сайте большую заметку, в которой объяснил: действия белорусских властей — это "неуважение к ценностям демократии".

Флаги Евросоюза и Белоруссии

Неуважение и противоречия: чем недоволен Киев

Напомним, что ранее Минск заявил: санкции и ограничения ЕС мешают ему работать в том числе по "Восточному партнёрству", так что "будем подождать". Это решение, подчеркнули в белорусском МИД, сопровождалось "глубоким сожалением".

"Решение о приостановке участия в инициативе ЕС "Восточное партнёрство" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано "Восточное партнёрство". Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов", — указано в заявлении МИД Украины.

Раз уж зашёл разговор: EaP пора "модернизировать"?

МИД Украины

Киев также сообщил следующее: несмотря на решение Минска, народ Белоруссии не должен лишаться "права на сближение с ЕС". Так что Украина готова помочь гражданскому обществу РБ

"…сохранить доступ к мероприятиям и проектам "Восточного партнёрства", а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Европейским Союзом".

Кроме того, добавляет Киев: а не пора ли как-то переосмыслить EaP? Ведь на данный момент можно как усилить его значение по части геополитики, так и заняться "открытием европейских перспектив" для стран-участниц.

"Это будет способствовать развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей, укрепит их устойчивость против внешних вызовов. Именно с такой целью Украина, Грузия и Молдавия начали формат усиленного взаимодействия — Ассоциированное Трио", — сообщает Киев.

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