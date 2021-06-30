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ООН: одними репарациями чернокожих отделаться не удастся

Мир

Глава ООН по правам человека призвал страны во всем мире "сделать больше, чтобы помочь положить конец дискриминации, насилию и системному расизму в отношении лиц африканского происхождения" и "загладить вину” перед ними. Причём, одних репараций для этого явно будет мало.

ООН: одними репарациями чернокожих отделаться не удастся

Мишель Бачелет предлагает шире посмотреть "на корни многовекового жестокого обращения с лицами африканского происхождения", начавшегося с трансатлантической работорговли.

"Я призываю все государства прекратить отрицание и начать демонтаж расизма; положить конец безнаказанности и построить доверие; прислушаться к голосам людей африканского происхождения; и противостоять прошлому наследию и предоставить возмещение”, сказала Бачелет в видеообращении.

По словам Верховного комиссара по правам человека, одной денежной компенсации для этого недостаточно, "белые" должны, чтобы загладить свою вину, запустить "целый ряд мер, направленных на исправление многовековой несправедливости".

"Репарации не должны быть приравнены только к финансовой компенсации”, написала она, добавив, что надо включать реституцию, реабилитацию, признание несправедливости, извинения, увековечение памяти, реформы образования и гарантии, что такие несправедливости не повторятся.

Совет по правам человека при поддержке ООН поручил подготовить доклад во время специальной сессии в прошлом году после убийства Флойда, чернокожего американца, белым полицейским в Миннеаполисе в мае 2020 года. Офицер, Дерек Шовин, был приговорен к 22-годам тюрьмы на прошлой неделе.

В конечном счете доклад направлен на то, чтобы превратить эти возможности в более системные меры реагирования правительств на борьбу с расизмом, и не только в Соединенных Штатах, хотя несправедливость и наследие рабства, расизма и насилия, с которыми сталкиваются афроамериканцы, явно были главной темой.

В докладе ООН содержится призыв к странам "загладить вину за многовековое насилие и дискриминацию”, искоренить неравенство, с которым сталкиваются лица африканского происхождения, и "резкую социально-экономическую и политическую маргинализацию”, с которой они сталкиваются во многих странах, включая несправедливый доступ к образованию, здравоохранению, рабочим местам, жилью и чистой воде.

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Автор: Ольга Лебедева
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