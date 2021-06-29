Парламент Украины одобрил формирование личной армии Зеленского

Верховная Рада Украины одобрила законопроект "О национальном сопротивлении", который месяц назад в парламент подал президент Владимир Зеленский. За проголосовали 318 украинских депутатов.

В документе говорится о создании на Украине Сил территориальной обороны и добровольческих территориальных общин в составе Вооружённых сил Украины. Отличительной особенностью формирований будет то, что все они будут подчиняться непосредственно президенту Украины.

Личная армия Зеленского

Новые вооружённые формирования необходимы для осуществления "мер по привлечению населения Украины к обороне, причем как в мирное время, так и в особый период", говорится в законе.

Руководить добровольческими и территориальными батальонами будут главы областей, районов и городских администраций, которых назначает лично президент Украины. Генеральный штаб ВСУ осуществляет вопросы проведения военных сборов и снабжения новых формирований. Цели и задачи для Сил территориальной обороны (СТО) ставит лично президент Украины.

СТО по закону подразделяются на два вида:

бригады (в областях и городах-миллиониках) и батальоны территориальной обороны, которые будут формироваться по призыву и контракту;

(в областях и городах-миллиониках) и которые будут формироваться по призыву и контракту; добровольческие батальоны - порядок их формирования определит Кабинет министров. Добробатам разрешено использовать "личное охотничье оружие".

Финансирование СТО будет осуществляться из бюджета Украины, а также средств, которые "не запрещены законом".

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