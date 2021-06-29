Верховная Рада Украины одобрила законопроект "О национальном сопротивлении", который месяц назад в парламент подал президент Владимир Зеленский. За проголосовали 318 украинских депутатов.
В документе говорится о создании на Украине Сил территориальной обороны и добровольческих территориальных общин в составе Вооружённых сил Украины. Отличительной особенностью формирований будет то, что все они будут подчиняться непосредственно президенту Украины.
Новые вооружённые формирования необходимы для осуществления "мер по привлечению населения Украины к обороне, причем как в мирное время, так и в особый период", говорится в законе.
Руководить добровольческими и территориальными батальонами будут главы областей, районов и городских администраций, которых назначает лично президент Украины. Генеральный штаб ВСУ осуществляет вопросы проведения военных сборов и снабжения новых формирований. Цели и задачи для Сил территориальной обороны (СТО) ставит лично президент Украины.
СТО по закону подразделяются на два вида:
Финансирование СТО будет осуществляться из бюджета Украины, а также средств, которые "не запрещены законом".
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