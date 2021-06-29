EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Челябинской области выявили неизвестный штамм коронавируса
Диетолог назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике даже в жару
Эксперт рассказал об опоздании с дедолларизацией в России
Газманов прошёл вакцинацию и пристыдил антипрививочников
В Новой Зеландии разработали прибор для похудения, блокирующий челюсти
Важное и личное: глава РАН высказался о вопросе вакцинации
Режиссёр клипов певицы МакSим скончался от COVID-19
В РАН сообщили, что "индийский" штамм всё больше поражает детей
Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"

Парламент Украины одобрил формирование личной армии Зеленского

Мир » Бывший СССР » Украина

Верховная Рада Украины одобрила законопроект "О национальном сопротивлении", который месяц назад в парламент подал президент Владимир Зеленский. За проголосовали 318 украинских депутатов.

Парламент Украины одобрил формирование личной армии Зеленского

В документе говорится о создании на Украине Сил территориальной обороны и добровольческих территориальных общин в составе Вооружённых сил Украины. Отличительной особенностью формирований будет то, что все они будут подчиняться непосредственно президенту Украины.

Личная армия Зеленского

Новые вооружённые формирования необходимы для осуществления "мер по привлечению населения Украины к обороне, причем как в мирное время, так и в особый период", говорится в законе. 

Руководить добровольческими и территориальными батальонами будут главы областей, районов и городских администраций, которых назначает лично президент Украины. Генеральный штаб ВСУ осуществляет вопросы проведения военных сборов и снабжения новых формирований. Цели и задачи для Сил территориальной обороны (СТО) ставит лично президент Украины.

СТО по закону подразделяются на два вида:

  • бригады (в областях и городах-миллиониках) и батальоны территориальной обороны, которые будут формироваться по призыву и контракту;
  • добровольческие батальоны - порядок их формирования определит Кабинет министров. Добробатам разрешено использовать "личное охотничье оружие". 

Финансирование СТО будет осуществляться из бюджета Украины, а также средств, которые "не запрещены законом".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина перебрасывает войска к Крыму
Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
В Челябинской области выявили неизвестный штамм коронавируса
Парламент Украины одобрил формирование личной армии Зеленского
Меджлис Ирана гораздо серьёзней и влиятельней Госдумы
Диетолог назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике даже в жару
Эксперт рассказал об опоздании с дедолларизацией в России
Газманов прошёл вакцинацию и пристыдил антипрививочников
В Новой Зеландии разработали прибор для похудения, блокирующий челюсти
Тёмные времена: экономика США оказалась в непростом положении
Важное и личное: глава РАН высказался о вопросе вакцинации
Режиссёр клипов певицы МакSим скончался от COVID-19
Популярное
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
Здоровье и профилактика
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
Мир. Новости мира
Германия отказалась считать вакцинированными привитых "Спутником V"
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Василий Амирджанов Собянин вводит QR-коды и намекает на ревакцинацию Василий Амирджанов Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Новости Белоруссии
Первая российская авиакомпания отказалась от полётов над Белоруссией
Политика. Новости и аналитика
Путин объяснил, во что Пекин и Москва хотят превратить границу
Может ли начаться война из-за учений США, Украины и НАТО
Военные новости
Может ли начаться война из-за учений США, Украины и НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников