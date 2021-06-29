А две - лучше: жителям Индонезии дали совет касательно масок

Новости из Индонезии: населению страны рекомендовали использовать сразу две маски. Благодаря такой конструкции (правильно закреплённой) можно повысить защищённость.

Данные приводят представители CNN Indonesia: комментарий для них дал Эрик Даниэль Тенда, специалист по медицине. Также рекомендации касательно двойных масок подтвердили в Минздраве страны.

Итак, жителям Индонезии советуют:

сначала надевать медицинскую маску;

поверх неё надевать тканевую маску.

При этом ремешки масок важно "подкрутить" так, чтобы они перекрещивались — это поможет сузить боковые щели. Кроме того, обе маски нужно носить так, чтобы они закрывали и нос, и подбородок.

"Настоятельно рекомендуется использовать двойные маски, особенно во время текущей пандемии, когда вариант "Дельта" уже среди нашего населения. Двойные маски могут повысить защиту. Они могут эффективно снизить риск контакта с вирусом Covid-19", — сообщил Тенда.

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