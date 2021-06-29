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Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС

Мир

На фоне санкций и ограничений "за авторством" ЕС Минск действует решительно: Белоруссия, заявили в МИД, приостанавливает участие в программе "Восточное партнёрство" (Eastern Partnership, EaP).

Евросоюз Белоруссия
 

"С глубоким сожалением": как Минск "прощался" с EaP

Интересно, что также по каналам МИД Белоруссии ещё в мае проходила информация: такой сценарий вполне реален. И, как оказалось, проходила не просто так.

"Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.

С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", — было 28 июня указано на сайте МИД РБ.

Станет ли проблемой для руководства ЕС выход Минска из "Восточного партнёрства"? Ситуацию для Pravda. Ru оценил Владимир Лепехин, генеральный директор Института ЕврАзЭс.

А вас и не спрашивали: мнение Минска Брюссель не волнует?

Флаг Евросоюза
 

Для ЕС, считает Лепехин, выход Белоруссии из программы особой проблемы не представляет. Потому что в стратегическом плане экспансия будет продолжаться — и неважно, как страны, попавшие в зону этой самой экспансии, будут сопротивляться.

"Никакие попытки сопротивления, допустим, со стороны Белоруссии, какой-то другой страны, попавшей в зону экспансии, Запад и ЕС не остановят. Поэтому я думаю, что действия Минска даже не будут особо обсуждать на высоком уровне", — комментирует Лепехин.

Единственный момент: организациями и структурами, к которым могут возникнуть вопросы по бюджетированию и финансированию разного рода идей и программ белорусского "направления", всё-таки могут быть предприняты некие шаги.

"Эти шаги нужны, чтобы оправдать финансирование. Будут, естественно, делать заявления, придумывать какие-то новые ходы для "ответа" на выход Белоруссии из программы и так далее", — отмечает Лепехин.

Белоруссия Евросоюз
 

Действия Минска — палка в "колесо экспансии" Евросоюза?

Однако у ЕС в целом, продолжает эксперт, есть проблема поважнее. Налицо тренд распада союза, который стал лишь актуальнее после "Брекзита".

"Сейчас по нарастающей идут противоречия внутри Европейского союза.

Потому что некоторые малые страны — страны-паразиты — просто обнаглели. Они не только требуют "содержания" от крупных стран (к примеру, Германии и Франции), но и ещё и реализуют глобальный план развала Европейского союза, в котором заинтересованы глобалисты", — разъясняет Лепехин.

Согласно плану ЕС могут поделить на две большие зоны:

  • "любители" Лондона;
  • "любители" Берлина.
Британия Германия
 

Соответственно, положение тех самых стран-паразитов (к примеру, Румынии, Болгарии) ухудшится.

Так что в рамках глобального геополитического тренда это ещё одно свидетельство того, что Европейский союз — не манна небесная, и не все туда стремятся во что бы то ни стало. К чему приводит стремление оказаться в ЕС, многие увидели на примере Украины, Грузии, той же Армении, сейчас — Белоруссии. Еще неизвестно, как это отразится на судьбе Молдовы.

"Так что стоит отметить в некотором роде поворотный момент: может быть, именно отказ Белоруссии от вступления в "Восточное партнёрство" будет означать остановку проекта экспансии на восточном направлении. И начало новой, более трезвой политики в постсоветских странах", — заключает эксперт.

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Беларусь выходит из Восточного партнерства
Автор: Константин Шапров
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