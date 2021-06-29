На фоне санкций и ограничений "за авторством" ЕС Минск действует решительно: Белоруссия, заявили в МИД, приостанавливает участие в программе "Восточное партнёрство" (Eastern Partnership, EaP).
Интересно, что также по каналам МИД Белоруссии ещё в мае проходила информация: такой сценарий вполне реален. И, как оказалось, проходила не просто так.
"Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.
С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", — было 28 июня указано на сайте МИД РБ.
Станет ли проблемой для руководства ЕС выход Минска из "Восточного партнёрства"? Ситуацию для Pravda. Ru оценил Владимир Лепехин, генеральный директор Института ЕврАзЭс.
Для ЕС, считает Лепехин, выход Белоруссии из программы особой проблемы не представляет. Потому что в стратегическом плане экспансия будет продолжаться — и неважно, как страны, попавшие в зону этой самой экспансии, будут сопротивляться.
"Никакие попытки сопротивления, допустим, со стороны Белоруссии, какой-то другой страны, попавшей в зону экспансии, Запад и ЕС не остановят. Поэтому я думаю, что действия Минска даже не будут особо обсуждать на высоком уровне", — комментирует Лепехин.
Единственный момент: организациями и структурами, к которым могут возникнуть вопросы по бюджетированию и финансированию разного рода идей и программ белорусского "направления", всё-таки могут быть предприняты некие шаги.
"Эти шаги нужны, чтобы оправдать финансирование. Будут, естественно, делать заявления, придумывать какие-то новые ходы для "ответа" на выход Белоруссии из программы и так далее", — отмечает Лепехин.
Однако у ЕС в целом, продолжает эксперт, есть проблема поважнее. Налицо тренд распада союза, который стал лишь актуальнее после "Брекзита".
"Сейчас по нарастающей идут противоречия внутри Европейского союза.
Потому что некоторые малые страны — страны-паразиты — просто обнаглели. Они не только требуют "содержания" от крупных стран (к примеру, Германии и Франции), но и ещё и реализуют глобальный план развала Европейского союза, в котором заинтересованы глобалисты", — разъясняет Лепехин.
Согласно плану ЕС могут поделить на две большие зоны:
Соответственно, положение тех самых стран-паразитов (к примеру, Румынии, Болгарии) ухудшится.
Так что в рамках глобального геополитического тренда это ещё одно свидетельство того, что Европейский союз — не манна небесная, и не все туда стремятся во что бы то ни стало. К чему приводит стремление оказаться в ЕС, многие увидели на примере Украины, Грузии, той же Армении, сейчас — Белоруссии. Еще неизвестно, как это отразится на судьбе Молдовы.
"Так что стоит отметить в некотором роде поворотный момент: может быть, именно отказ Белоруссии от вступления в "Восточное партнёрство" будет означать остановку проекта экспансии на восточном направлении. И начало новой, более трезвой политики в постсоветских странах", — заключает эксперт.
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