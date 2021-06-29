Ошибка "этого человека": Лондон о потере документов по HMS Defender

Новые подробности о потере важнейших документов, касающихся HMS Defender: у политиков уже есть на примете человек, который, возможно, виновен в инциденте.

Напомним, что документы, частично промаркированные как "секретные", были найдены в мусорном контейнере на одной из автобусных остановок графства Кент. Их обнаружил случайный прохожий.

"Похоже, что это было сделано по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком", — высказался, по данным BBC, заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин.

Замминистра ещё раз извинился за случившееся и отметил, что на данный момент идёт проверка "комплектности": эксперты сверяют количество пропавших и найденных бумаг. Также Куин пообещал, что власти Великобритании будут пересматривать порядок работы с подобными документами.

"Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом", — добавил замминистра.

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