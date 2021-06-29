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"Суть всего этого": Байден рассказал про экономику, Путина и демократию

Мир

Американский президент Джо Байден снова рассказал много интересного, затронув вопросы отношений с РФ, экономики и дальнейшего "курса" США. В частности, он высказался по поводу отношений с Россией и Владимиром Путиным, а также уточнил, в каких именно сферах сотрудничество Москвы и Вашингтона вполне реально.

"Суть всего этого": Байден рассказал про экономику, Путина и демократию

Данные с выступления Байдена представили в пресс-пуле Белого дома.

"Я ясно дал понять президенту Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата", — сообщил Байден, выступая по видеосвязи на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств.

Байден также привёл "спортивную" параллель: оказывается, сейчас в мире идёт состязание в дисциплине "лучшая экономика XXI века". Штатам предстоит ещё много чего сделать и важно работать оперативно. Кроме того, напомнил лидер США и о

"…необходимости соблюдения Китаем аналогичных правил поведения для глобальной экономики XXI века".

Не преминул Байден затронуть и тему кибератак.

"Я знаю, мы будем реагировать на конкретные действия, которые наносят ущерб американским интересам", — уточнил он.

"Суть всего этого в стране и за рубежом заключается в том, что мы доказываем, что наша демократия может работать на благо народа, когда автократы делают ставку на то, что мы не сможем этого сделать. Но нам ещё многое предстоит сделать", — подчеркнул Байден.

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