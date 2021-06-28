Принц Уильям и принц Гарри поссорились на похоронах деда принца Филиппа

Принцы Уильям и Гарри поссорились во время похорон деда принца Филиппа, утверждает королевский биограф Роберт Лейси.

Братья начали спорить в часовне Святого Георгия через несколько минут после того, как журналисты запечатлели их, говорящих снаружи.

"Они были там, вцепившись друг другу в глотки так же яростно, как и всегда. Ярость и гнев между этими двумя стали невероятно глубокими. Слишком много грубых и обидных вещей было сказано", — отметил Лейси.

Кроме того, стало известно, что герцоги не встретились с принцем Чарльзом. Уильям вместе с Кейт Миддлтон отправились домой сразу после завершения официальной части церемонии.

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