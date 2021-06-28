Киркоров рассказал о "соломинке дружбы", протянуной украинцами России

Филипп Кирокоров прокомментировал исключение из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины. Включили его туда 24 июня, а уже 27-го исключили.

Сам Филипп Бедросович узрел в произошедшем силу народной любви, которая смогла превозмочь чиновников.

"Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас!", — сказал Киркоров в видеоролике, размещенном в соцсетях.

По его мнению, каждый может сам за себя решать, что слушать и смотреть. Киркоров заявил, что его поклонники "доказали, что музыка и политика не могут и не должны соприкасаться".

"Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", — подчеркнул певец.

Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщило, что Минкульт Украины сослался на письмо, полученное из Службы безопасности Украины, на основании которого и было принято решение об исключении Киркорова из черного списка. А в СБУ заявили, что действовали на основании разъяснения Минкульта, из которых следовало, что вопрос следует дальнейшего изучения.

Также в издании сообщили о предпложениях, что Киркоров якобы исключен из черного списка по той причине, что иначе это могло стать причиной запрета показа на Украине фильмов с его участием производства компании "Студия Квартал 95".