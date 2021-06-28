Российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" приняла решение не пользоваться воздушным пространством Белоруссии. Отказ связан с санкциями Великобритании по отношению к Минску.
"Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии", — приводит РБК сообщение представителя группы "Волга-Днепр".
Великобритания после инцидента с Романом Протасевичем ввела санкции по отношению к провайдеру "Белаэронавигация" и потребовала от компаний не сотрудничать с ним. В "Волга-Днепр" отметили, что соблюдают все международные правила.
Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B. V. зарегистрирована в Нидерландах. Кроме того, у фирмы есть подразделения в Великобритании и Германии.
Все самолёты, компании для облёта территории Белоруссии используют воздушное пространство стран Балтии.
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