Первая российская авиакомпания отказалась от полётов над Белоруссией

Российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" приняла решение не пользоваться воздушным пространством Белоруссии. Отказ связан с санкциями Великобритании по отношению к Минску.

"Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии", — приводит РБК сообщение представителя группы "Волга-Днепр".

Великобритания после инцидента с Романом Протасевичем ввела санкции по отношению к провайдеру "Белаэронавигация" и потребовала от компаний не сотрудничать с ним. В "Волга-Днепр" отметили, что соблюдают все международные правила.

Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B. V. зарегистрирована в Нидерландах. Кроме того, у фирмы есть подразделения в Великобритании и Германии.

Все самолёты, компании для облёта территории Белоруссии используют воздушное пространство стран Балтии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.