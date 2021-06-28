Украина продолжает отмечать День Конституции: даже парламент страны собрался не на обычное заседание, а на торжественное. В ходе выступлений упомянули и Владимира Зеленского: президенту напомнили про землю и "конец для Украины".
Напомним, что ранее придуманная властями земельная реформа была встречена в штыки многими украинскими политиками. В частности, Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины", и вовсе сообщила: в результате реализации реформы состоится "расправа над Украиной".
На торжественном заседании украинского парламента 28 июня слово взял его экс-председатель Александр Мороз. Он попросил как президента, так и спикера (Дмитрия Разумкова) не делать из украинской земли товар.
"Владимир Александрович, Дмитрий Александрович, депутаты! Украинскую землю нельзя превращать в товар. Это будет конец для Украины", — сказал экс-политик в ходе выступления в Раде.
А конституцию, дополнил Мороз, знать должны все: от школьника до президента.
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