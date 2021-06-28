Германия не будет признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привить российским препаратом "Спутник V". Обоснование прежнее — препарат не допущен для использования в Евросоюзе.
"В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются", — заявил на брифинге в понедельник представитель Минздрава ФРГ.
На данный момент российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше трех миллиардов человек.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины. При этом неизвестно, когда этот процесс будет завершен.
Стоит заметить, что некоторые страны в самом ЕС приняли решение о допуске "Спутника V". Как, например, в Венгрии, где привито большинство населения. Там в настоящее время вакцинировано большинство населения. Применялись как западные, так и российская, и китайская вакцины.
Власти самой Германии как на федеральном уровне, так и на уровне региональных властей заявляли весной о готовности использовать "Спутник V" — но только после того, российская вакцина будет одобрена EMA.
В Италии также выражали готовность закупить российский препарат. Но на прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги после саммита лидеров стран ЕС не исключил вероятность того, что российская вакцина никогда не будет одобрена EMA. Почему, глава итальянского правительства не уточнил.
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