Германия отказалась считать вакцинированными привитых "Спутником V"

Германия не будет признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привить российским препаратом "Спутник V". Обоснование прежнее — препарат не допущен для использования в Евросоюзе.

"В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются", — заявил на брифинге в понедельник представитель Минздрава ФРГ.

На данный момент российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше трех миллиардов человек.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины. При этом неизвестно, когда этот процесс будет завершен.

Стоит заметить, что некоторые страны в самом ЕС приняли решение о допуске "Спутника V". Как, например, в Венгрии, где привито большинство населения. Там в настоящее время вакцинировано большинство населения. Применялись как западные, так и российская, и китайская вакцины.

Власти самой Германии как на федеральном уровне, так и на уровне региональных властей заявляли весной о готовности использовать "Спутник V" — но только после того, российская вакцина будет одобрена EMA.

В Италии также выражали готовность закупить российский препарат. Но на прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги после саммита лидеров стран ЕС не исключил вероятность того, что российская вакцина никогда не будет одобрена EMA. Почему, глава итальянского правительства не уточнил.