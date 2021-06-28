Дилемма двух рук: зачем Штаты "вдарили" по территории Сирии

Очевидное последствие атаки, которую провели американские военные на проиранские группировки в Сирии — срыв ядерной сделки. Однако пикантность ситуации в том, что и сам Вашингтон, похоже, не совсем уверен в своих действиях — в очередной раз "не договорились" правая и левая рука.

Дилемма двух рук: кто кому мешает

Напомним, что атаку авиации, в ходе который были уничтожены объекты проиранских группировок около ирако-сирийской границы, в США объяснили достаточно просто. Это была оборона, отчасти — "ответ на агрессию".

По мнению политолога-ираниста Карине Геворгян, ситуация во всей красе демонстрирует несогласованность работы больших американских политиков.

"Что-то неладно в том самом заокеанском королевстве, потому что правая и левая рука действуют несогласованно. Совершенно очевидно, что Роберт Мэлли, сторонник Байдена и спецпредставитель белого дома по Ирану — автор и лоббист соглашения от 2015 года. Байден вернул его на эту должность, после работы в администрации Обамы. Он сделал для возвращения изначальных условий всё, что только можно. Его называют "проиранским” даже в самой Америке. Совершённое военными, "ястребами" в окружении Байдена, было сделано, чтобы "нагадить" Мэлли и помешать совершению сделки. Это совершенно очевидно. Но он ещё возьмёт реванш, ведь он человек опытный", — рассказала она "Общественной службе новостей".

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