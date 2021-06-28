EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Крыму задержан мужчина, который готовил подрыв моста на выборах
Никас Сафронов рассказал о художественно одарённом "снежном человеке"
"Укол" из центра: какие губернаторы могут не пройти коронакризисный "тест"
Собчак опубликовала подборку мемов о вакцинации
Путин объяснил, во что Пекин и Москва хотят превратить границу
Моргенштерн рассказал, за сколько готов выйти на бой против Шлеменко
"Жизнь такая": глава Башкирии рассказал про непривитых и "невозможности"
Российская нейросеть предсказала победителя Евро-2020
Кремль высказался по поводу проведения "Алых парусов"

В Европарламенте признали, что понятия не имеют о Грузии

Мир

В Европарламенте мало кто имеет представление о Грузии, заявила бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд.

В Европарламенте признали, что понятия не имеют о Грузии

"Большинство из них не ответят, что является столицей Грузии, где находится регион Южного Кавказа или какие страны входят в программу ЕС "Восточное партнерство". К сожалению, реалии таковы", — так ее процитировал грузинский еженедельник "Квирис палитра", сообщает издание "Взгляд".

Чтобы исправить такое обстоятельство, экс-глава эстонского МИД посоветовала Грузии больше общаться со скептически настроенными к ней странами.

При этом Марина Кальюранд заявила, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно расширения, хотя Грузия хочет подать заявку в 2024 году. Она подчеркнула, что сегодня ЕС "не готов к расширению" и это "надо воспринимать без эмоций".

Стоит заметить, что комментарий Кальюранд довольно примечателен. Власти Грузии — равно как и Украины — настаивают на том, что их страны готовы к подаче заявок на вступление в Евросоюз. И в НАТО тоже. Однако многие европейские политики, как выясняется, даже не имеют представления о том, с кем имеют дело.

При этом в Европарламенте в последнее время приняли довольно много антироссийских резолюций, в которых призывают к различным ограничениям против нашей страны, в том числе из-за приписываемой России политики в отношении постсоветских государств. В первую очередь, Грузии и Украины.

Причем к ограничениям призывают самым радикальным — здесь и отключение от системы платежей SWIFT, и ограничения на поставки нефти и газа из России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков
Последние материалы
Британия намерена заменить США на Украине
Собчак опубликовала подборку мемов о вакцинации
Скрытый диабет становится всё большей угрозой для людей
Путин объяснил, во что Пекин и Москва хотят превратить границу
Моргенштерн рассказал, за сколько готов выйти на бой против Шлеменко
"Жизнь такая": глава Башкирии рассказал про непривитых и "невозможности"
"Дачная амнистия": на бумаге мило, внутри - гнило
Российская нейросеть предсказала победителя Евро-2020
Лукашенко - гостю из ОАЭ: "Не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?"
Кремль высказался по поводу проведения "Алых парусов"
Популярное
Здоровье и профилактика
Какие витамины нужно пить курильщикам

Исследования доказывают, что каждая сигарета отнимает примерно 12 лет жизни человека. Врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей, увлекающихся курением.

Какие витамины нужно пить курильщикам
Почему Украину не пустят в НАТО, признались в Германии
Евросоюз
Почему Украину не пустят в НАТО, признались в Германии
Мир. Новости мира
Британцы рассекретились: план провокации HMS Defender в Крыму нашли в мусорке
Новости Украины
Зеленский: "ЕС не будет завершённым и полноценным без Украины". ЕС: "Да ладно?"
Василий Амирджанов Собянин вводит QR-коды и намекает на ревакцинацию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний
Мир. Новости мира
Вопрос ребром: о чём стоит задуматься НАТО после провокации HMS Defender
Один из самых опасных в мире вирусов нашли у летучих мышей в Индии
Азия
Один из самых опасных в мире вирусов нашли у летучих мышей в Индии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников