В Европарламенте признали, что понятия не имеют о Грузии

В Европарламенте мало кто имеет представление о Грузии, заявила бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд.

"Большинство из них не ответят, что является столицей Грузии, где находится регион Южного Кавказа или какие страны входят в программу ЕС "Восточное партнерство". К сожалению, реалии таковы", — так ее процитировал грузинский еженедельник "Квирис палитра", сообщает издание "Взгляд".

Чтобы исправить такое обстоятельство, экс-глава эстонского МИД посоветовала Грузии больше общаться со скептически настроенными к ней странами.

При этом Марина Кальюранд заявила, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно расширения, хотя Грузия хочет подать заявку в 2024 году. Она подчеркнула, что сегодня ЕС "не готов к расширению" и это "надо воспринимать без эмоций".

Стоит заметить, что комментарий Кальюранд довольно примечателен. Власти Грузии — равно как и Украины — настаивают на том, что их страны готовы к подаче заявок на вступление в Евросоюз. И в НАТО тоже. Однако многие европейские политики, как выясняется, даже не имеют представления о том, с кем имеют дело.

При этом в Европарламенте в последнее время приняли довольно много антироссийских резолюций, в которых призывают к различным ограничениям против нашей страны, в том числе из-за приписываемой России политики в отношении постсоветских государств. В первую очередь, Грузии и Украины.

Причем к ограничениям призывают самым радикальным — здесь и отключение от системы платежей SWIFT, и ограничения на поставки нефти и газа из России.