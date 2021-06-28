Совпадений нет: в ОПЗЖ рассказали про власти Украины и конституцию

Украинские власти в своей работе опираются не на конституцию страны или волю народа, а на интересы, навязанные внешними кредиторами страны и прочими иностранными "доброжелателями". В стране включили "политическую цензуру" и штампуют антиконституционные решения, уверены представители ОПЗЖ.

Сообщение от ОПЗЖ представлено на сайте партии и посвящено Дню Конституции страны. Напомним, что праздник отмечается 28 июня, в 2021 году исполняется 25 лет с момента принятия на Украине этого важнейшего документа.

"Сегодня правящая верхушка ни во что не ставит основной закон. Вся политика власти на 100% противоречит конституции. Потому систематически принимаются антиконституционные решения", — уверены в партии.

За примерами, как говорится, не нужно далеко ходить: подавление местного самоуправления, лишение украинцев возможности избирать представителей, факты "политической цензуры", закрытие СМИ — всё это складывается в один большой "узор".

"Вопреки Конституции и воле украинского общества под контроль иностранцев передаются национальные богатства, стратегические отрасли и кадровые назначения. Политику правительства определяет не парламент, а внешний кредитор", — добавляют в ОПЗЖ.

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