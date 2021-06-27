Зеленский: "ЕС не будет завершённым и полноценным без Украины". ЕС: "Да ладно?"

Президент Украины Владимир Зеленский сделал серьёзное лицо и задал ряд вопросов кандидатам в канцлеры ФРГ. Получилось ещё смешней, чем когда он шутил в КВН.

Европейский проект не будет завершённым и полноценным без Украины, заявил гарант "незалежной". К государственным границам Украины стянуто около ста тысяч российских военнослужащих, "Северный поток-2" самым возмутительным образом достраивается, сотни украинцев отдали свои жизни за "европейский выбор" в 2014 году, а Евросоюз до сих пор не распахнул свои объятия для Украины, так за что стоял Майдан? Кто будет обеспечивать безопасность Украины, практически в одиночку отважно бьющейся за европейские ценности, защищая весь континент от "российской агрессии"?

С таким заявлением Владимир Зеленский обратился к кандидатам на пост канцлера Германии. Это, напомним, председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, действующий вице-канцлер ФРГ, кандидат от партии СДПГ Олаф Шольц и кандидат от партии "Зелёные" Анналена Бербок.

Ультимативный тон этого заявления вызвал волну насмешек даже на самой Украине. Комментируя "дерзкий вопросник" Зеленского, экономист Виктор Скаршевский отметил, что президент Украины со своими "смешными ультиматумами" больше похож на квнщика, чем на главу государства, пишет "Свободная пресса".

"Вообще, очень смешно всё это выглядит. Мы очень маленькая и примитивная экономика с очень бедным населением. Перед тем как задавать вопросы, ещё и в ультимативной форме, Зеленскому неплохо знать, что весь бюджет Украины равняется бюджету города Берлин", — подчеркнул украинский экономист.

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