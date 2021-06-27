EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний
Президента Бразилии оштрафовали на миллион долларов за сексистские высказывания
Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят семилетнего сына к роли будущего короля
Дженнифер Энистон пожаловалась на бестактность своих близких
Греция продлила разрешение на въезд иностранных туристов до 3 июля
Эдгард Запашный возмутился столпотворением выпускников на "Алых парусах"
Доктор Мясников предупредил об опасности COVID-19 у беременных
Принц Гарри приехал в Великобританию к 60-летнему юбилею принцессы Дианы
Поклонники раскритиковали Дмитрия Маликова за дуэт с Бузовой

Глава Минздрава Великобритании ушёл в отставку из-за скандала с любовницей

Мир » Европа

Поводом для отставки министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтта Хэнкока стало нарушение социальной дистанции при встрече с любовницей.

Глава Минздрава Великобритании ушёл в отставку из-за скандала с любовницей

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок подал заявление об отставке на имя премьер-министра Бориса Джонсона после того, как таблоид The Sun опубликовал запись с камеры видеонаблюдения. Обнимающиеся и целующиеся на видео мужчина и женщина были идентифицированы как Мэтт Хэнкок и его помощница (и, как выяснилось, любовница) Джина Коладанджело.

Дело происходило в самый разгар локдауна, когда для соблюдения социальной дистанции был введён так называемый "запрет на объятия". За введение этого запрета особенно рьяно ратовал как раз Мэтт Хэнкок, заявлявший, что даже родного отца обнимать не станет.

Премьер-министр Борис Джонсон до последнего защищал главу Минздрава, которого ранее уже обвинили в "безнадёжности" на фоне борьбы с пандемией. Он заявлял, что продолжает доверять своему министру, но видео с любовницей (а Мэтт Хэнкок женат, Джина Коладанджело замужем, у каждого из них по трое детей), кажется, стало последней каплей.

"Я понимаю, что всем жителям страны пришлось принести огромные жертвы в ходе борьбы с пандемией коронавируса и карантина. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность", — заявил Хэнкок в своём Twitter.

Известно, что после разразившегося скандала его помощница также покинет свой пост в Минздраве Великобритании. А освободившееся кресло министра займёт бывший глава Минфина и МВД Саджид Джавид, сообщает BBC.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Опаснее на 70% – Выявлен новый штамм COVID-19. Люди бегут в панике
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Глава Минздрава Великобритании ушёл в отставку из-за скандала с любовницей
Почему Украину не пустят в НАТО, признались в Германии
Один из самых опасных в мире вирусов нашли у летучих мышей в Индии
Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний
"Стоунхендж" на дне озера: зачем индейцы установили мегалиты
Крымский потоп и ковид отдых не отменяют
Президента Бразилии оштрафовали на миллион долларов за сексистские высказывания
Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят семилетнего сына к роли будущего короля
Дженнифер Энистон пожаловалась на бестактность своих близких
Греция продлила разрешение на въезд иностранных туристов до 3 июля
Популярное
Здоровье и профилактика
Неприятный запах изо рта? Рассказываем, как избавиться от вонючих бактерий

"Свежее дыхание облегчает понимание" — помните? А неприятный запах изо рта может быть предупреждающим сигналом о наличии серьёзных заболеваний, говорят врачи.

Неприятный запах изо рта? Рассказываем, как избавиться от вонючих бактерий
Противораковый кодекс: 10 золотых правил, чтобы снизить риск развития рака
Здоровье и профилактика
Противораковый кодекс: 10 золотых правил, чтобы снизить риск развития рака
Здоровье и профилактика
Мифы и правда: что действительно следует знать о диабете
Российский шоу-бизнес
Эдгард Запашный возмутился столпотворением выпускников на "Алых парусах"
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Поклонники раскритиковали Дмитрия Маликова за дуэт с Бузовой
Новости Европы
"Продукт мультикультурализма": в Германии сомалиец напал с ножом на людей
Президента Бразилии оштрафовали на миллион долларов за сексистские высказывания
Мир. Новости мира
Президента Бразилии оштрафовали на миллион долларов за сексистские высказывания
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников