Глава Минздрава Великобритании ушёл в отставку из-за скандала с любовницей

Поводом для отставки министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтта Хэнкока стало нарушение социальной дистанции при встрече с любовницей.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок подал заявление об отставке на имя премьер-министра Бориса Джонсона после того, как таблоид The Sun опубликовал запись с камеры видеонаблюдения. Обнимающиеся и целующиеся на видео мужчина и женщина были идентифицированы как Мэтт Хэнкок и его помощница (и, как выяснилось, любовница) Джина Коладанджело.

Дело происходило в самый разгар локдауна, когда для соблюдения социальной дистанции был введён так называемый "запрет на объятия". За введение этого запрета особенно рьяно ратовал как раз Мэтт Хэнкок, заявлявший, что даже родного отца обнимать не станет.

Премьер-министр Борис Джонсон до последнего защищал главу Минздрава, которого ранее уже обвинили в "безнадёжности" на фоне борьбы с пандемией. Он заявлял, что продолжает доверять своему министру, но видео с любовницей (а Мэтт Хэнкок женат, Джина Коладанджело замужем, у каждого из них по трое детей), кажется, стало последней каплей.

"Я понимаю, что всем жителям страны пришлось принести огромные жертвы в ходе борьбы с пандемией коронавируса и карантина. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность", — заявил Хэнкок в своём Twitter.

Известно, что после разразившегося скандала его помощница также покинет свой пост в Минздраве Великобритании. А освободившееся кресло министра займёт бывший глава Минфина и МВД Саджид Джавид, сообщает BBC.

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