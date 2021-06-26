Президента Бразилии оштрафовали на миллион долларов за сексистские высказывания

Правительству Бразилии придётся заплатить $1 млн за дискриминирующие женщин высказывания президента страны Жаира Болсонару и его министров. Такое решение принял суд штата Сан-Паулу, сообщает агентство Globo.

Кроме того, власти должны будут выделить около $2 млн, которые будут направлены на организацию информационных кампании против насилия в отношении женщин и борьбу с гендерным неравенством.

Представители правительства отметили, что "осуждённые высказывания сделаны отдельными официальными лицами и не являются отражением позиции исполнительной власти". Также они добавили, что некоторые фразы были просто вырваны из контекста, а нанесение коллективного ущерба не было доказано.

Поводом для штрафа стали высказывания Болсонару о гей-туризме, заявление министра по вопросам женщин, семьи и защиты прав человека Дамарес Алвес о том, что в браке женщина должна подчиняться мужчине, а также нелестные высказывания министра экономики Паулу Гедеса в адрес жены президента Франции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на G1.

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