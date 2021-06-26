Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят семилетнего сына к роли будущего короля

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили заняться подготовкой старшего сына к восхождению на британский престол.

Напомним, что принц Джордж, которому в июле исполнится восемь лет, является третьим в очереди на трон после своего деда и отца.

Герцоги Кембриджские осознают, что в будущем их сын должен будет взять на себя огромную ответственность.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили откровенно поговорить с Джорджем, чтобы служение монархии не превратилось для него в негативный опыт.

По словам биографа королевской семьи Роберта Лэйси, на ранней подготовке мальчика к восхождению на трон настоял его отец. По словам принца Уильяма, в детстве он часто слышал от членов семьи разговоры о своём предназначении. Но с ним напрямую никто не обсуждал этот вопрос.

"Поэтому они с Кейт решили, что к Джорджу нужен особый подход", — отметил Лэйси в книге Battle of Brothers.

Напомним, что герцоги Кембриджские воспитывают троих детей — сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту. Кейт Миддлтон делает всё, чтобы оградить детей от излишнего внимания и скандалов.

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