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"Продукт мультикультурализма": в Германии сомалиец напал с ножом на людей

Мир » Европа

Преступника, убившего троих и ранившего шестерых человек в Вюрцбурге (федеральная земля Бавария, ФРГ), ранее принудительно помещали в психиатрическую клинику.

"Продукт мультикультурализма": в Германии сомалиец напал с ножом на людей

Вооружённые нападения различного рода неадекватов на ни в чём не повинных людей стали уже, пожалуй, мрачным трендом нашего времени. Очередное такое происшествие случилось в Вюрцбурге, Германия.

Резня началась в универмаге Woolworth, когда 24-летний сомалиец схватил нож в отделе товаров для дома. Затем он выбежал на улицу и побежал к отделению банка. По словам очевидцев, убийца кричал "Аллаху акбар". Некоторые прохожие попытались задержать его до приезда полиции, вооружившись стульями из ближайшего кафе, несколько из них также получили ранения. Преступника, упорно продолжавшего атаковать, задержали полицейские, ранив его в ногу.

"Это гражданин Сомали, который живёт в Вюрцбурге с 2015 года. В последние месяцы он уже проявлял агрессию и был принудительно помещён в психиатрическое учреждение", — заявил прибывший позже на место преступления министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.

Погибло по меньшей мере три человека, ещё шестеро пострадали. Двое из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, у врачей нет уверенности, что они выживут. Большая часть жертв преступника — женщины, отмечает Bild.

"Неизвестный с ножом? Да полноте! Очень даже известный: понятно и кто, и откуда, и почему появился в Германии. Он — продукт политики "открытых дверей" и мультикультурализма. А вот фамилия его не имеет никакого значения: точно такие же, как он, нападают на людей по всему западному миру — от США до Франции и ФРГ", — прокомментировал инцидент в Вюрцбурге российский сенатор Алексей Пушков.

Позже в этот же день портал RomaToday сообщил, что полиция Рима задержала на площади Святого Петра француза, который приставал к прохожим, размахивая ножом, и обещал всех убить. В его рюкзаке обнаружили ещё восемь ножей. Задержанного отправили на психиатрическую экспертизу.

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Автор: Людмила Черткова
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