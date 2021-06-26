Вертолёт с президентом Колумбии подвергся обстрелу в воздухе

Помимо президента Колумбии Ивана Дуке, на борту попавшего под обстрел вертолёта находились ещё несколько чиновников высокого ранга. Никто из них не пострадал.

Вместе с президентом Колумбии Иваном Дуке в вертолёте летели министр обороны Диего Молано, министр внутренних дел Даниэль Паласиос, губернатор Северного Сантандера Сильвано Серрано и мэр Кукуты Хайро Торрес.

"Вертолёт, в котором перемещался президент Иван Дуке, стал целью атаки, когда покидал муниципалитет Сардината, департамент Северный Сантандер. В вертолёт было сделано по крайней мере шесть выстрелов. Благодаря опыту пилотов и экипажа ситуацию удалось разрешить", — сообщил телеканал Noticias Caracol.

Иван Дуке подтвердил совершённую атаку. В своём обращении к стране он сообщил, что благодаря устройству безопасности воздушного транспортного средства никто не пострадал.

"Это трусливый теракт, но мы не собираемся терять ни одной минуты. Нас не запугают насилием или террористическими актами. Колумбия достаточно сильна, чтобы обойти эти террористические угрозы", — заявил он.

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