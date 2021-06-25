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Bellingcat огульно винит Россию в антипрививочной кампании в Африке

Мир

Проект First Draft, созданный при посредничестве исследовательской группы Bellingcat, обвинил Россию в низкой вакцинации в Африке. Якобы российские "сети дезинформации" ответственны за продвижение теорий заговора и низкий уровень вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Bellingcat огульно винит Россию в антипрививочной кампании в Африке

Проект, чей целью значится "борьба с дезинформацией в Сети", был основан при поддержке запрещенного в России фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса посредством слияния девяти компаний. First Draft выражает особые благодарности Элиоту Хиггинсу и Арику Толеру из команды Bellingcat за помощь в создании.

В качестве доказательств вины России используются заявления американских госорганов (неподтверждённые) о том, что некоторые сайты пророссийские. Кроме того, к антивакцинной пропаганде приравниваются статьи против Билла Гейтса и США (при этом сами признают, что недоверие к штатам и вакцинам с Запада обосновано практикой "медицинского колониализма").

В качестве первоисточника информации в докладе открыто ссылаются на ангажированный think-tank The NATO StratCom Center of Excellence.

Пророссийскими сайтами названы американский либертарианский Zero Hedge и канадский Global Research. Реальных доказательств участия России, естественно, нет — все в духе highlylikely. Но доклад призван выставить Россию в негативном свете в Африке и подорвать доверие к сотрудничеству с Москвой (в том числе в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией).

Все обвинения со стороны Bellingcat выстраиваются по ранее сформулированной Государственным департаментом США линии о продвижении антивакцинаторской пропаганды со стороны России.

Беря во внимание связи Bellingcat со спонсорами и их ангажированность, становится ясно, на какую аудиторию рассчитан доклад First Draft и по чьему заказу его писали.

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Автор: Ольга Лазарева
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