Власти округа Майами-Дейд обновили информацию о пострадавших в результате обрушения жилого 12-этажного дома. В штате Флорида введен режим чрезвычайной ситуации из-за происшествия.
Обрушение произошло в ночь на четверг. На данный момент спасатели обнаружили четырёх погибших. Удалось установить личности 120 человек, с которыми всё в порядке.
По словам главы округа Даниэллы-Ливайн Кавы, судьба ещё 159 человек неизвестна. Власти предполагают, что они могут находиться под завалами. Спасательная операция продолжается.
Дом, который обрушился во Флориде, был построен в 1981 году. Полностью разрушенными оказались 55 квартир.
Ранее СМИ со ссылкой на главу округа Майами-Дейд сообщили, что причиной обрушения могли стать "проблемы со структурными элементами". Окончательные выводы можно будет сделать после завершения расследования.
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