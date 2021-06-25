Власти США заявили о 159 пропавших в результате обрушения дома во Флориде

Власти округа Майами-Дейд обновили информацию о пострадавших в результате обрушения жилого 12-этажного дома. В штате Флорида введен режим чрезвычайной ситуации из-за происшествия.

Обрушение произошло в ночь на четверг. На данный момент спасатели обнаружили четырёх погибших. Удалось установить личности 120 человек, с которыми всё в порядке.

По словам главы округа Даниэллы-Ливайн Кавы, судьба ещё 159 человек неизвестна. Власти предполагают, что они могут находиться под завалами. Спасательная операция продолжается.

Дом, который обрушился во Флориде, был построен в 1981 году. Полностью разрушенными оказались 55 квартир.

Ранее СМИ со ссылкой на главу округа Майами-Дейд сообщили, что причиной обрушения могли стать "проблемы со структурными элементами". Окончательные выводы можно будет сделать после завершения расследования.