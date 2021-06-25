Сколько украинцев считают свою страну независимой, выяснили социологи

Почти половина жителей Украины не считает свою страну независимой. Такие данные были получены в ходе соцопроса, проведённого киевским Центром Разумкова.

Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова опубликовал результаты социологического опроса, приуроченного ко Дню конституции (отмечается на Украине 28 июня). Опрос был проведён в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу".

"В Конституции Украина определяется как суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство. На сколько эти признаки присущи Украине как государству сейчас?" —

поинтересовались социологи у респондентов старше 18 лет, проживающих в разных регионах страны.

Ответы "однозначно да" распределились следующим образом:

суверенная — 22,8%

независимая — 20,0%

демократическая — 16,4%

социальная — 9,6%

правовая — 8,8%

Социологи отметили, что на западе и в центре Украины чаще давали положительную характеристику своему государству, а на юге и востоке — чаще отрицательную. А в среднем по стране лишь 55% украинцев признали своё государство независимым, пишет "Свободная пресса".

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