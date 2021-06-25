EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пасынок Анастасии Макеевой обрушился на родную мать
Песков прокомментировал перевод Сапеги под домашний арест
Варшава решила помочь Праге бригадами пожарных
В ФАС рассказали, на сколько с 1 июля вырастут тарифы на ЖКУ
Источник объяснил информацию о появлении в России штамма "дельта плюс"
Глава Еврокомиссии объяснила, где находятся отношения ЕС и РФ
В Ливии уверены, что США хотят развивать кризис в Северной Африке
Почему в Мосгордуму не пускают "молодого перспективного политика" Илью Яшина
Эксперты: в 2021 году бюджет может быть исполнен с профицитом. Но это не точно

Сколько украинцев считают свою страну независимой, выяснили социологи

Мир » Бывший СССР » Украина

Почти половина жителей Украины не считает свою страну независимой. Такие данные были получены в ходе соцопроса, проведённого киевским Центром Разумкова.

Сколько украинцев считают свою страну независимой, выяснили социологи

Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова опубликовал результаты социологического опроса, приуроченного ко Дню конституции (отмечается на Украине 28 июня). Опрос был проведён в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу".

"В Конституции Украина определяется как суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство. На сколько эти признаки присущи Украине как государству сейчас?" —

поинтересовались социологи у респондентов старше 18 лет, проживающих в разных регионах страны.

Ответы "однозначно да" распределились следующим образом:

  • суверенная — 22,8%
  • независимая — 20,0%
  • демократическая — 16,4%
  • социальная — 9,6%
  • правовая — 8,8%

Социологи отметили, что на западе и в центре Украины чаще давали положительную характеристику своему государству, а на юге и востоке — чаще отрицательную. А в среднем по стране лишь 55% украинцев признали своё государство независимым, пишет "Свободная пресса".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Драки, "зиги" и нацики – Как прошел день Победы на Украине
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Опять за старое: Байнен ошибся, рассказывая про коронавирус и Иран
Пасынок Анастасии Макеевой обрушился на родную мать
Песков прокомментировал перевод Сапеги под домашний арест
Боевая ничья: Путин показал характер, а Байден стал философом
Варшава решила помочь Праге бригадами пожарных
На Украине Зеленского обвинили в попытке расчленить страну
В ФАС рассказали, на сколько с 1 июля вырастут тарифы на ЖКУ
Источник объяснил информацию о появлении в России штамма "дельта плюс"
Глава Еврокомиссии объяснила, где находятся отношения ЕС и РФ
В Ливии уверены, что США хотят развивать кризис в Северной Африке
Популярное
Мир. Новости мира
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон

Новости об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море: по мнению Бориса Джонсона, HMS Defender находился в международных водах.

Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"
Общество
Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"
Российский шоу-бизнес
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Мир. Новости мира
Смех не без причины: как в Польше покритиковали ЕС и оказались во многом правы
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Эти люди ушли": Украина нащупала "переломный момент" в Минском процессе
Политика. Новости и аналитика
Прилепина выгнали со съезда КПРФ
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Мир. Новости мира
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников