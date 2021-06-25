Опять за старое: Байнен ошибся, рассказывая про коронавирус и Иран

Продолжает "радовать" население США президент страны Джо Байден. Ранее он успел "отличиться", забыв рассказать журналистам про трагедию во Флориде, а также перепутать понятия "эскалация" и "вакцинация". На этот раз речь зашла о коронавирусе и угрозе, которую он представляет — что же пошло не так?

Байден выступал в Северной Каролине и начал рассказывать о том, как важно вовремя сделать прививки от коронавируса. В своей речи он решил привести примеры, чтобы слушателям было, с чем сравнить. И оказалось, что войска США успели "повоевать" в Иране.

"Напомню всем: за примерно год в Америке мы потеряли 600 тысяч жизней. Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране… Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века", — отметил Байден.

Штаты, напомним, никогда не принимали участие в конфликте с Ираном.

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