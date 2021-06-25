На Украине Зеленского обвинили в попытке расчленить страну

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) выступила с заявлением по поводу вероятного проведения референдума об отделении Донбасса. 24 июня такую возможность допустил президент Владимир Зеленский.

Зеленский в интервью телеканалу "1+1" заявил о том, что в случае невозможности решить проблему иными путями, он поднимет вопрос "стены" между Украиной и неконтролируемыми территориями Донбасса. Президент уточнил, что "стена" не будет обозначать строительство сооружений на линии разграничения, но полностью разорвёт связи между сторонами.

Решить такой вопрос Зеленский предложит народу Украины, то есть вынесет его на голосование. В ОПЗЖ обвинили президента в том, что он разваливает страну.

"Зеленский хочет использовать усталость людей от войны. Заставить их на референдуме принять решение о расчленении страны. В этой логике следующим шагом должна будет стать стена, отделяющая от Украины Крым", — говорится в заявлении.

В партии уточнили, что мнение Зеленского противоречит Конституции и законам Украины. ОПЗЖ призвала президента неукоснительно выполнить Минские соглашения.

"Обеспечить возврат Донбасса и восстановить единство страны реально. Для этого надо выполнить Минские соглашения и договоренности "Нормандской четверки", — говорится в заявлении.