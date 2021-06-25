В Ливии уверены, что США хотят развивать кризис в Северной Африке

Эксперт по международным конфликтам и доктор социологических наук Мансур Салах считает, что США заинтересованы в продолжении ливийского конфликта.
К такому выводу он пришел после заявления неназванного представителя Госдепа США о том, что Россия и Турция в ходе заседания в Берлине якобы согласились обсудить вопрос вывода иностранных войск из Ливии. Этим Соединенные Штаты в очередной раз попытались намекнуть на присутствие "ЧВК Вагнера" в североафриканском государстве, что РФ неоднократно опровергала.
Политолог подчеркнул, что заявление американских чиновников не соответствует действительности и призвано помешать решению ливийского конфликта.
При этом Мансур Салах отметил, что США в данном конфликте пытаются показать себя миротворцами, но, тем не менее, до сих пор они не предприняли никаких шагов по стабилизации обстановки в этой стране. На примере событий в Ираке в 2003 году он объяснил это желанием США препятствовать достижению геополитических целей России в данном регионе.
Салах отметил, что Москва обеспечивает военный баланс в этом конфликте, не давая Турции сделать Ливию своим плацдармом на севере Африки и не допуская укрепления позиций "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России), силы которого сконцентрированы на юге страны и пользуются поддержкой американцев. Ряд международных исследовательских центров, включая Фонд защиты национальных ценностей, ранее подтвердили эту информацию.
Также, по мнению политолога, к усугублению ливийского конфликта причастны Франция и ОАЭ, которые спонсируют наемников из Судана и Чада. Все эти страны, говорит Салах, пытаются разделить Ливию на сферы влияния, что в конечном итоге приводит к ухудшению жизни населения.
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