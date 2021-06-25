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Глава Еврокомиссии объяснила, где находятся отношения ЕС и РФ

Мир

Новости из ЕС: после того, как на саммите объединения решили отказаться от саммита с РФ, в дело вступила глава Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии объяснила, где находятся отношения ЕС и РФ

Урсула фон дер Ляйен не преминула дать комментарий о том, как сейчас выглядят и где находятся отношения Москвы и Брюсселя — и обратилась к популярной в последнее время теме "спиралей".

"Мы решили проводить общую долгосрочную политику в отношении России на базе доклада [главы евродипломатии Жозепа Борреля], который был представлен на прошлой неделе.

Мы сейчас находимся в негативной спирали отношений, ожидаем, что это так и продолжится. Мы готовы отвечать на атаки против ЕС со стороны России, на нарушения прав человека, будем препятствовать подрыву наших интересов", — высказалась она на пресс-конференции, организованной после саммита ЕС.

При этом, отметила фон дер Ляйен, в некоторых вопросах ЕС с Россией работать готов. Вот только вопросы должны отвечать "интересам ЕС".

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Саммит ЕС. Константин Косачев. Сказано в Сенате
Автор: Константин Шапров
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