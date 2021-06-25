"Нападение мы отбили": Киев назвал отказ ЕС от саммита с РФ "победой"

С облегчением и радостью восприняли в Киеве данные о том, что лидеры ЕС всё-таки не захотели согласовывать саммит в формате "Россия — ЕС". Напомним, что предложение поддержали Ангела Меркель (канцлер ФРГ) и Эмманюэль Макрон (президент Франции), но даже это Брюссель не убедило.

Ситуацию описал, разместив в Facebook видео, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он не поскупился на радостные эмоции, отметив, что приветствует итоговое решение.

"Это очень хорошо, это победа. Более того, в принятом тексте документа написано, что Россия должна полностью взять ответственность за полное выполнение Минских договорённостей. Поэтому это, скажу честно, неприятное и неожиданное нападение мы отбили. Мы сейчас будем подробно разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин и Париж", — заявил Кулеба.

"Подробное разбирательство", как оказалось, не просто слова: в МИД Украины уже вызвали послов Германии и Франции, чтобы тщательно оценить ситуацию.

"Если бы эта инициатива прошла, то впервые с 2014 года система давления на Россию в связи с российской агрессией была бы ослаблена, а не наоборот — усилена. Это был бы страшный прецедент", — дополнил Кулеба.

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