EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Кубани уточнили требования к туристам: привиться нужно полностью
В Электростали младенец умер от перегрева на солнце из-за пьяных родителей
Наташа Королёва объяснила, почему не родила ребёнка от Николаева
Косачёв рассказал об Украине, Донбассе и "стене голословных обвинений"
Долина ответила на слухи о своей болезни
BBC: Протасевич отправлен под домашний арест
Депутат ГД объяснил, ждать ли россиянам налога на домашних животных
Диалог + санкции: до чего "дозаседались" лидеры стран ЕС в вопросе РФ
Вы знали? Оказывается, у мужчин тоже бывает "менопауза"

Байден забыл о трагедии во Флориде во время общения с прессой

Мир

Очередной казус произошёл с американским президентом Джо Байденом. Выступая перед представителями СМИ, он забыл упомянуть о недавней трагедии во Флориде и собрался "идти в вертолёт" — в дело пришлось вмешаться вице-президенту Камале Харрис.

Байден забыл о трагедии во Флориде во время общения с прессой

Напомним коротко о трагедии во Флориде: в городе Серфсайд, расположенном на территории штата, частично обрушился жилой дом. Известно о по меньшей мере трёх погибших, число пострадавших колеблется в районе 40 человек. По данным властей штата, из 130 квартир дома разрушены или повреждены примерно 50%.

Байден, выступая перед прессой (транслировал выступление YouTube-канал Белого дома), о трагедии почему-то "забыл". В какой-то момент президент сообщил: ему пора в вертолёт. Затем к нему подошла Камала Харрис — и после короткого обмена репликами Байден "вспомнил".

"О да. Прошу прощения. Спасибо, мадам вице-президент", — сказал Байден, далее начав рассказ о трагедии и сообщив, что к месту трагедии будет направлена федеральная помощь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Biden Laughs About Needing To Be Reminded To Address The Tragedy In Florida
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Географический язык" лечения не требует. Нужно устранить сопутствующие заболевания
В Электростали младенец умер от перегрева на солнце из-за пьяных родителей
Наташа Королёва объяснила, почему не родила ребёнка от Николаева
Когда жизнь пяток дала трещину
Косачёв рассказал об Украине, Донбассе и "стене голословных обвинений"
Долина ответила на слухи о своей болезни
BBC: Протасевич отправлен под домашний арест
Депутат ГД объяснил, ждать ли россиянам налога на домашних животных
"Бомба" среди дипломатов: идея Меркель позвать Путина на саммит ЕС напугала Киев
Зеленский описал состояние Минских соглашений двумя словами
Популярное
Мир. Новости мира
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон

Новости об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море: по мнению Бориса Джонсона, HMS Defender находился в международных водах.

Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Российский шоу-бизнес
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Мир. Новости мира
Смех не без причины: как в Польше покритиковали ЕС и оказались во многом правы
Политика. Новости и аналитика
Прилепина выгнали со съезда КПРФ
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Эти люди ушли": Украина нащупала "переломный момент" в Минском процессе
Мир. Новости мира
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Экс-начштаба заявил о нерешительности Черноморского флота в инциденте с эсминцем
Военные новости
Экс-начштаба заявил о нерешительности Черноморского флота в инциденте с эсминцем
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников