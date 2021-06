Очередной казус произошёл с американским президентом Джо Байденом. Выступая перед представителями СМИ, он забыл упомянуть о недавней трагедии во Флориде и собрался "идти в вертолёт" — в дело пришлось вмешаться вице-президенту Камале Харрис.

Напомним коротко о трагедии во Флориде: в городе Серфсайд, расположенном на территории штата, частично обрушился жилой дом. Известно о по меньшей мере трёх погибших, число пострадавших колеблется в районе 40 человек. По данным властей штата, из 130 квартир дома разрушены или повреждены примерно 50%.

Байден, выступая перед прессой (транслировал выступление YouTube-канал Белого дома), о трагедии почему-то "забыл". В какой-то момент президент сообщил: ему пора в вертолёт. Затем к нему подошла Камала Харрис — и после короткого обмена репликами Байден "вспомнил".

Biden Laughs About Needing To Be Reminded To Address The Tragedy In Florida