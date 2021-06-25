"Бомба" среди дипломатов: идея Меркель позвать Путина на саммит ЕС напугала Киев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее выступила с заявлением: раз пообщались лидеры США и России, то почему бы не пообщаться в формате "Россия — ЕС"? Киев, услышав такое предложение, сразу же начал говорить о "скверном" сценарии.

"Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы", — сказала, напомним, Меркель.

В частности, сообщает Financial Times, Меркель предложила позвать Владимира Путина на саммит ЕС.

На предложение канцлера оперативно отреагировал экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Через Facebook он поделился опасениями следующего рода: если переговоры "ЕС-РФ" действительно состоятся, то возникнут риски для Украины.

"Информация о Меркель, которая хочет пригласить Путина на саммит Евросоюза, стала «бомбой» среди дипломатов в Брюсселе. На фоне российских войск, вооружения на наших границах и атаки на британский эсминец [24 июня] в Чёрном море. Опять наступают на те же грабли. Есть риск, что теперь в Нормандском формате мы будем против России, Германии и Франции, а не вместе против Москвы. Это было бы совсем скверно", — написал Климкин.

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