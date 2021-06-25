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Диалог + санкции: до чего "дозаседались" лидеры стран ЕС в вопросе РФ

Мир

Очередной саммит руководителей государств и правительств ЕС стартовал, можно сказать, по "классическому" сценарию. Договориться о встрече "ЕС — РФ" не вышло — зато вышло договориться о важности "твёрдого" ответа на

Диалог + санкции: до чего "дозаседались" лидеры стран ЕС в вопросе РФ

"…любую будущую вредоносную деятельность России".

Данные касательно заседания приведены в документе, описывающем итоги первого дня (24 июня) работы власть имущих из 27 стран объединения. Один из ключевых моментов: внешнеполитическая служба ЕС (возглавляемая, напомним, Жозепом Боррелем) должна проработать сразу два направления:

  • с одной стороны — попробовать найти варианты диалога с Москвой, но лишь по некоторым темам (к примеру, климату, вопросам окружающей среды, отношениям с Ираном и Ливией);
  • с другой — продумать варианты антироссийских санкций.

"Евросоюз подчеркнул необходимость твёрдого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России.

С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические", — указано в документе.

Интересно, что на встрече заявили также следующее: от Москвы ждут

"…более конструктивного подхода и политических обязательств прекратить действия против стран — членов [Евросоюза], а также третьих стран".

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Автор: Константин Шапров
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