17-летний житель Флоренции обратился за помощью к адвокатам из-за того, родители запрещают ему делать прививку от COVID-19, сообщает издание Corriere della Sera.
Свою позицию молодой человек аргументирует тем, что он хочет путешествовать и чувствовать себя в безопасности во время прогулок, а родители препятствуют его вакцинации.
По словам подростка, родители не дают ему письменного согласия на вакцинацию.
Мать и отец юноши считают, что прививка приведёт к негативным последствиям, в том числе бесплодию.
Президент Ассоциации семейных адвокатов (AMI) Джанни Балдини пояснил, что в Италии подростки могут делать прививку только с разрешения родителей.
Однако если дело дойдёт до трибунала по делам несовершеннолетних, то будет назначен специальный куратор от прокуратуры. Именно он будет защищать интересы подростка и тогда, скорее всего, ему разрешат сделать прививку.
Это уже не первый инцидент в Италии. Ранее 16-летний юноша из города Ареццо тоже заявил, что не может привиться, так как один из родителей против.
"Я стараюсь говорить с родителями, убеждаю их разрешить детям сделать свой выбор. Тем более что он может спасти им жизнь", — пояснил Джанни Балдини.
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