EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Иране новый президент, но всё по-старому?
Мария Максакова рассказала о контакте с "домовым"
72-летний Валерий Леонтьев прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем
Что мешает богатеям XXI века заниматься меценатством
Средняя продолжительность жизни в Китае выросла в два раза
Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"
В минобороны рассказали о разработке жвачки от коронавируса
Политолог оценил идею проведения саммита Россия - ЕС
Рога лося, челюсть и телевизор: что забывают пассажиры московского метро

17-летний итальянец будет судиться с родителями из-за прививки от COVID-19

Мир

17-летний житель Флоренции обратился за помощью к адвокатам из-за того, родители запрещают ему делать прививку от COVID-19, сообщает издание Corriere della Sera.

17-летний итальянец будет судиться с родителями из-за прививки от COVID-19

Свою позицию молодой человек аргументирует тем, что он хочет путешествовать и чувствовать себя в безопасности во время прогулок, а родители препятствуют его вакцинации.

По словам подростка, родители не дают ему письменного согласия на вакцинацию.

Мать и отец юноши считают, что прививка приведёт к негативным последствиям, в том числе бесплодию.

Президент Ассоциации семейных адвокатов (AMI) Джанни Балдини пояснил, что в Италии подростки могут делать прививку только с разрешения родителей.

Однако если дело дойдёт до трибунала по делам несовершеннолетних, то будет назначен специальный куратор от прокуратуры. Именно он будет защищать интересы подростка и тогда, скорее всего, ему разрешат сделать прививку.

Это уже не первый инцидент в Италии. Ранее 16-летний юноша из города Ареццо тоже заявил, что не может привиться, так как один из родителей против.

"Я стараюсь говорить с родителями, убеждаю их разрешить детям сделать свой выбор. Тем более что он может спасти им жизнь", — пояснил Джанни Балдини.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Коронавирус у детей: когда будет доступна вакцина
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
За кулисами шоу-биза: Сергей Соколкин рассказал, как учился делать глупое
СССР безусловный победитель над фашистской Германией, но этот образ сейчас размыт
Украинцев разоряют, чтобы продать землю западным господам
Андрей Ктитарев: авторы хитов мечтают о работе
В Японии обнаружили 3000-летние останки человека, съеденного акулой
В Иране новый президент, но всё по-старому?
Мария Максакова рассказала о контакте с "домовым"
Ожирение печени: ученые предложили необычный способ лечения
72-летний Валерий Леонтьев прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем
Что мешает богатеям XXI века заниматься меценатством
Популярное
Мир. Новости мира
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон

Новости об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море: по мнению Бориса Джонсона, HMS Defender находился в международных водах.

Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Российский шоу-бизнес
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Политика. Новости и аналитика
Прилепина выгнали со съезда КПРФ
Мир. Новости мира
"Эти люди ушли": Украина нащупала "переломный момент" в Минском процессе
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Смех не без причины: как в Польше покритиковали ЕС и оказались во многом правы
Военные новости
Экс-начштаба заявил о нерешительности Черноморского флота в инциденте с эсминцем
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Мир. Новости мира
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников