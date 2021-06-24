17-летний итальянец будет судиться с родителями из-за прививки от COVID-19

17-летний житель Флоренции обратился за помощью к адвокатам из-за того, родители запрещают ему делать прививку от COVID-19, сообщает издание Corriere della Sera.

Свою позицию молодой человек аргументирует тем, что он хочет путешествовать и чувствовать себя в безопасности во время прогулок, а родители препятствуют его вакцинации.

По словам подростка, родители не дают ему письменного согласия на вакцинацию.

Мать и отец юноши считают, что прививка приведёт к негативным последствиям, в том числе бесплодию.

Президент Ассоциации семейных адвокатов (AMI) Джанни Балдини пояснил, что в Италии подростки могут делать прививку только с разрешения родителей.

Однако если дело дойдёт до трибунала по делам несовершеннолетних, то будет назначен специальный куратор от прокуратуры. Именно он будет защищать интересы подростка и тогда, скорее всего, ему разрешат сделать прививку.

Это уже не первый инцидент в Италии. Ранее 16-летний юноша из города Ареццо тоже заявил, что не может привиться, так как один из родителей против.

"Я стараюсь говорить с родителями, убеждаю их разрешить детям сделать свой выбор. Тем более что он может спасти им жизнь", — пояснил Джанни Балдини.

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