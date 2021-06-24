Средняя продолжительность жизни в Китае выросла в два раза

В Китае резко увеличилась продолжительность жизни. Так, за период с 1949 по 2019 годы данный показатель вырос в два раза. Если 70 лет назад он составлял 35 лет, то в позапрошлом году составил 77,3 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белую книгу.

Также за это время снизился коэффициент материнской смертности. В настоящее время он составляет 17,8 на 100 тыс. Коэффициент детской смертности снизился до 5,6.

Власти КНР утверждают, что данные показатели были достигнуты благодаря развитию системы здравоохранения.

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