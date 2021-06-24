"Много ещё чего нужно": Киев разъяснил специфику работы "СП-2"

Украина продолжает развивать тему "СП-2". После обозначения своих желаний "в обмен" на запуск в Киеве объяснили: тот факт, что газопровод достроят, ещё не значит, что его обязательно запустят.

Комментарий касательно газопровода предоставил для "Интерфакс-Украины" глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он сообщил, что для работы "СП-2" нужно ещё "много чего".

"Чтобы этот газопровод работал, много ещё чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идёт через этот газопровод. И всё это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США", — уточнил Витренко.

В частности, напомнил глава правления, понадобится провести сертификацию. А если от неё отказаться, то и работать "СП-2" не сможет — оказывается, существуют

"…соответствующие сертификационные санкции".

И Вашингтону вполне по силам устроить всё так, чтобы сертификации не было, уверен Витренко.

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