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"Как у студента": о "катастрофическом росте" Зеленского и похвале-оплеухе

Мир

За украинского лидера Владимира Зеленского, как оказалось, можно порадоваться: он "катастрофически вырос" как политик. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Но всё ли так однозначно?

Владимир Зеленский
 

Зеленский 2.0: как "вырос" президент Украины

Подоляк объяснил ситуацию для "Главкома": как оказалось, украинский президент стал действовать жёстче. Кроме того, он улучшил своё понимание политических процессов и по сравнению с остальной элитой страны "катастрофически вырос".

"В президенте действительно произошли фундаментальные изменения. В положительном смысле.

Владимир Александрович существенно вырос с точки зрения понимания внутреннего состояния политики, политической логистики, того, кто какие цели преследует и как это понимать.

Он вырос и в стратегическом смысле, и в тактическом, и в операционной работе", — уточнил Подоляк.

Можно ли на сегодняшний момент говорить о заметном росте Зеленского как политика? Мнением с Pravda. Ru поделился Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.

Артист на волне: слова о "росте" — похвала или оплеуха?

"Мне кажется, что, конечно, определенный рост у Зеленского наблюдается. Но это примерно такой же рост, как у студента первого курса. Курсу к третьему студентам кажется, что они знают всё, входя в основной базис обучения", — считает Безпалько.

Владимир Зеленский
 

Факт понимания Зеленским того, что существуют бенефициары и разного рода цепочки взаимоотношений, весьма полезен. Однако всем тонкостям такого рода определённо стоило учиться ранее — ещё до момента, когда Зеленский собрался в президенты и вообще в политику.

"Учиться этому на посту президента — это всё равно, что учиться водить машину, находясь за рулём на полном ходу, рискуя либо сбить кого-нибудь (здесь один из водителей так и пытается сделать), либо влететь в столб.

Поэтому мне кажется, что это не столько похвала, сколько определённого рода похвала, сравнивая с оплеухой", — делится мнением Безпалько.

В политику, продолжает эксперт, должны идти опытные люди, обладающие ресурсами, знаниями и харизмой. То есть люди, способные как повести за собой народ, так и выполнить данные обещания.

Президент Украины Владимир Зеленский, шашлычная вечеринка для журналистов
Зеленский на шашлычной вечеринке для журналистов

"Ничего этого о Зеленском сказать нельзя.

Это артист, который на волне против Порошенко пришёл во власть. И понял, что какие-то люди привели его туда, во власть, которые, в принципе, получают от этого прибыль, бенефициары. Он, наверное, понял, что из Украины выкачивают деньги и ресурсы.

Прекрасно. Но он не может ни один из этих негативных процессов остановить. Поэтому, мне кажется, что это не столько похвала, сколько оплеуха", — резюмирует Безпалько.

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