Сделай сам: Меркель объяснила, как ЕС должен общаться с Россией

Несмотря на то что некоторые немецкие политики напрямую обвиняют власти в "курсе на подготовку к войне с РФ", канцлер Ангела Меркель уверена: для ЕС очень важно найти нужные "переговорные форматы" для диалога с Москвой. Однако, как водится, не обошлось без нюансов.

Меркель 24 июня выступила в бундестаге, где сообщила следующее:

для ЕС нелишним был бы список общих с Россией стратегических интересов;

в переговорах с РФ в целом и с Владимиром Путиным в частности объединению стоит искать "собственные переговорные форматы".

Канцлер напомнила, что по части стратегических интересов вполне актуальны такие темы, как ливийский и сирийский кризисы, а также климатические вопросы. А по части переговоров, сообщила Меркель,

"…ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы".

Есть и проблема, продолжила Меркель: часто члены ЕС реагируют на действия РФ без координации друг с другом.

"Вместо этого нам нужно создать механизмы единого и общего ответа. Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России", — высказала мнение Меркель.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.