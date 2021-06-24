Покажем и расскажем: США решили объяснить молодёжи важность НАТО

Современная молодёжь всё больше интересуется тем, что происходит в мире, и обеспокоена складывающейся обстановкой. Логичный (по мнению американских экспертов) вывод: "новые поколения" стоит поактивнее информировать о том, чем занимается НАТО.

Эх, молодёжь!: зачем нужно информирование

Решение о более активном информировании молодёжи вылилось в грант, с которым ознакомились в RT. Согласно документу, США планируют заняться разъяснительной работой: "новым поколениям" расскажут и покажут, как именно НАТО обеспечивает безопасность и продвижение демократических ценностей.

"Управление советника по связям с общественностью при представительстве США при НАТО приглашает подать проекты с целью информирования молодёжи о важности НАТО для обеспечения безопасности, мира и стабильности и продвижения демократических ценностей", — говорится в тендерной документации.

Расскажут и покажут: чего хотят "заказчики"

В качестве "главного героя" неспроста фигурирует именно НАТО. То, как именно молодое поколение понимает механизмы его функционирования, имеет ключевое значение

"…для укрепления уникальных трансатлантических связей и дальнейшего обеспечения защиты при помощи эффективной обороны".

Особое внимание будет уделено "креативности" подхода к информированию: приветствуется применение соцсетей, создание цифрового контента (например, видео). Также актуальна и "классика" — например, дебаты и методические пособия.

Ожидается, что суммарно будут "разыграны" два гранта по 100 тысяч долларов каждый.

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