Вашингтонский фарватер: о "подготовке к войне" и отношениях Берлина с Москвой

Германия, похоже, выбрала для себя вариант "отношений" с Россией: через санкции и политическое давление их будут ухудшать. Несмотря на то, что даже с трибун Бундестага слышны обвинения, адресованные немецким властям, Берлин не вычёркивает военную конфронтацию из "списка сценариев".

Севим Дагделен

Вместо дипломатии: в чём обвинили Берлин

Напомним, что ранее о ситуации высказалась депутат Бундестага от партии "Левые" Севим Дагделен. Вместо дипломатии, сообщила она, власти

"…открыто берут курс на подготовку к войне против России".

Свидетельств тому, уточнила Дагделен, много: и наращивание вооружений по линии НАТО, и предложение новых санкций, и "беспрецедентное перевооружение".

Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН, уверен: отношения Берлин ухудшать продолжит. Однако речь идёт не о войне, а скорее о конфронтации по политической и экономической линиям, сообщил он для "Общественной службы новостей".

В фарватере Вашингтона: "реликт холодной войны" остаётся актуальным

Заявление Дагделен, отметил Камкин, относится к категории политических эвфемизмов. "Левые" регулярно делают антимилитаристские заявления, напомнил он.

"В целом, если говорить не о материальном, а о политическом и идейном мире, она права. Потому что санкции — это, по сути, экономическая война. И участие Германии, усиление санкционного режима — шаги недружественные, ведущие к конфронтации. Что касается реальной войны и возможностей Бундесвера, Германия — один из ключевых членов НАТО. Что бы руководство НАТО не говорило о миролюбивом характере, данный военный блок направлен против России. Данный реликт холодной войны как был нацелен против России, так и остаётся. Мы видим это и в Восточной Европе, и в Грузии, и в Украине. В этом отношении Германия будет идти в фарватере Вашингтона, как союзник. Можно сказать так, в переносном смысле, военно-политическом — Германия не исключает военной конфронтации с нашей страной", — заявил Камкин.

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