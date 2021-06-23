На Украине потребовали полностью закрыть границу с Россией

Партия Петра Порошенко "Евросолидарность" обратилась к правительству и президенту Украины с требованием полностью закрыть границу с Россией. В заявлении говорится, что в соседней стране вспышка эпидемии COVID-19, что угрожает безопасности Украины.

"Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которой украинская власть абсолютно не готова", — говорится в заявлении.

В "Евросолидарности" утверждают, что новый "индийский" штамм коронавируса привёл к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве. Депутаты заявили, что в случае открытых границ волна пандемии накроет Украину в ближайшее время.

Партия потребовала немедленно закрыть границу с Россией, прекратить автомобильное и автобусное сообщение.

"Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию", — считают в "Евросолидарности".