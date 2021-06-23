Опять тройка: в Брюссель приедет "Ассоциированное трио"

Визит важных гостей готовится принимать Брюссель: в бельгийскую столицу уже 24 июня приедут представители "Ассоциированного трио". Данные об этом приведены на официальном сайте МИД Украины.

Напомним, что "Ассоциированное трио" представляет собой трёхсторонний формат взаимодействия с участием глав украинского, грузинского и молдавского МИД. Благодаря данному формату выражается стремление вышеназванных стран вступить в ЕС и проводится совместная работа на данном "фронте". В Брюссель, соответственно, приедут:

Дмитрий Кулеба (министр иностранных дел Украины);

(министр иностранных дел Украины); Давид Залкалиани (министр иностранных дел Грузии);

(министр иностранных дел Грузии); Аурелиу Чокой (министр иностранных дел Молдавии).

"Ключевыми темами переговоров станут европейская интеграция трёх стран, возможности дальнейшей либерализации торговых отношений, новые перспективные направления секторального сотрудничества с ЕС, в частности в контексте реализации Европейского "зелёного" курса и цифрового перехода. Стороны также скоординируют позиции по угроз безопасности в регионе и обменяются мнениями по подготовке к саммиту "Восточного партнёрства" в декабре 2021 года", — указано на сайте МИД Украины.

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