Киев назвал "очень хороший результат" работы "Крымской платформы"

Новые подробности по "Крымской платформе": Киев определился с оптимальным для него итогом саммита. Украина хотела бы получить "политическую декларацию", сообщил постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Напомним, что саммит ожидается 23 августа в Киеве. На следующий день, 24 августа, страна будет праздновать День независимости. Ранее по поводу "Крымской платформы" высказался Вашингтон: так уточнили, что американская делегация на саммит приедет обязательно.

"Мы с нетерпением ждём участия в саммите "Крымской платформы" в августе", — написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кориневич, рассказывая про оптимальный итог саммита, заявил: Украина желает увидеть итоговый документ, в котором были бы отражены все вопросы касательно Крыма.

"Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией, которая будет содержать все ключевые вопросы и проблемные сферы в отношении временной оккупации Крыма Российской Федерацией", — заявил Кориневич, выступая на дискуссии по "Крымской платформе", организованной Немецким фондом Маршалла США.

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