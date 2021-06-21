"Лишний рот": востоковед объяснил, почему в индийских семьях не любят девочек

В бедных индийских семьях часто отказываются от детей после их рождения, особенно от девочек. Их воспринимают как финансовое бремя. О том, чем вызвано такое отношение, в интервью изданию Pravda. Ru рассказал востоковед, историк и общественный деятель Геннадий Авдеев.

"Эта традиция не только индийской культуры, которая корнями уходит в глубокую древность. Она сформировалась в условиях необходимости нации бороться за своё существование. Свое племя, свой анклав должны защищать мужчины, поэтому рождение девочки — это не всегда было радостью для некоторых общины", — пояснил он.

По словам эксперта, данный религиозный предрассудок вызван низким уровнем жизни.

"Женское присутствие в семье — это лишний рот, лишние заботы, поэтому такими негуманными способами производился естественный отбор выживания людей. Эти традиции сохранились до сих пор. Конечно, это отголоски древних методов и способов выживания, когда требовались рабочие руки. В то время женщины считались обузой для выживания нации. Что касается оценки таких поступков с точки зрения морали, то нужно понимать, что тогда суровая жизненная правда превалировала над чувствами жалости, материнства. Здесь обвинять, конечно, нацию нельзя.", — сообщил собеседник Авдеев.

Суровые обычаи живы до сих пор

По словам эксперта, для современной Индии характерны проблемы перенаселения, проблемы нехватки продуктов питания. Всё это приводит к тому, что и сейчас в бедных индийских семьях избавляются от новорожденных девочек.

Конечно, это уже не вписываются в рамки цивилизованной современной жизни. Но надо это всё относить к разряду таких проявлений, которые корнями уходят в далёкое прошлое, заключил эксперт.

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