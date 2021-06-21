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Откровенный шантаж: Пекин ответил на слова Вашингтона по поводу COVID-19

Мир

Очередные американские заявления, не слишком приятные для Китая, в Пекине встретили жёстко. Американцам заявили о "шантаже" и напомнили, что в Поднебесной не примут подобных слов.

Джейк Салливан
Джейк Салливан

Заявление США: а не хотите ли в изоляцию, господа?

История развернулась вокруг слов, которые Джейк Салливан произнёс, общаясь с представителями Fox News. Речь зашла о коронавирусе, и Салливан решил напомнить Пекину про "изоляцию".

"Именно эта дипломатическая работа — объединение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай является основной частью усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном итоге поставить Китай перед жёстким выбором: либо они поступят ответственно и позволят следователям выполнить реальную работу по выяснению того, откуда это [коноравирус] взялось, либо они столкнутся с изоляцией в международном сообществе", — высказался советник президента США по национальной безопасности.

Ответ Китая: это откровенный шантаж и угрозы

Чжао Лицзянь
Чжао Лицзянь

С китайской стороны слово взял официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он заявил, что слова такого рода — откровенный шантаж, кроме того, Пекин всегда оставался открыт для совместной работы по исследованию коронавируса.

"Соответствующие заявления американской стороны — это откровенный шантаж и угрозы. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против, мы никогда не примем этого", — заявил он на брифинге.

Китай, также напомнил представитель МИД, уже два раза посещали эксперты ВОЗ.

"Заявления, что Китай сказал "нет" исследованию по отслеживанию происхождения коронавируса, совершенно безосновательны, заявления, что Китай окажется в международной изоляции — в ещё большей степени преднамеренное запугивание.

Выяснение происхождения коронавируса — научный вопрос, которым в сотрудничестве должны заниматься ученые всего мира и который не следует произвольно политизировать, что является консенсусом подавляющего большинства стран", — уточнил Лицзянь.

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Вспышка коронавируса: что скрывает Китай, или Почему США интересуются лабораторией в Ухане?
Автор: Константин Шапров
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