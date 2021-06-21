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Фестивальная демократия: эксперт о выборах в Армении и их последствиях

Мир

Итоги выборов в Армении, по итогам которого провластная партия "Гражданский договор" во главе с и. о. премьер-министра страны Николом Пашиняном набрала более половины голосов, устроили не всех. В частности, уже заявил о непризнании результатов глава блока "Армения" Роберт Кочарян.

Выборы прошли. Но не так, как многим бы хотелось

Напомним кратко о раскладе сил после выборов. По реальным итогам голосования в парламент страны прошли две партии: "Гражданский договор" (53,92%) и "Армения" (21,04%).

Остальные партии не сумели преодолеть барьер в 7% — однако представители "Честь имею", занявшие в голосовании третье место с 5,2% голосов, в парламент всё-таки попадут. Эта ситуация обусловлена законами Армении: двух партий в парламенте быть не может.

Никол Пашинян
Никол Пашинян

Фестивальная демократия: посмотрим, чем кончится

Ситуацию с выборами прокомментировал для телеканала "360" заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Эксперт напомнил про "фестивальную демократию" и украинский пример.

"Он [Роберт Кочарян] уже заявил о том, что они не признают результаты выборов, потребуют пересчёта голосов, и грозит митингами и беспорядками. Ну посмотрим, чем [это] закончится. <…>

Вообще, Армения склонна к фестивальной демократии в украинском стиле с региональным темпераментом. Бывало там неоднократно, когда не столько выборами решаются демократические вопросы и вопросы власти, сколько силовым каким-то образом", — описал ситуацию политолог.

Роберт Кочарян
Роберт Кочарян

Согласно законам Армении, напомнил Мартынов, Пашинян имеет полное право формировать правительство. Однако пока неизвестно, чем (и когда) закончится история.

"Я совершенно не исключаю, что эта история не закончится ни сегодня, ни завтра.

То, что оппоненты [Пашиняна] не согласились [с результатами парламентских выборов], может означать что угодно, даже до гражданской войны.

Напомню, что Роберт Кочарян, экс-президент [Армении], ещё недавно в тюрьме сидел за события 2008 года, когда он посадил Пашиняна", — объяснил Мартынов.

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Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
Автор: Константин Шапров
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