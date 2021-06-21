Немецкий политик высказался об отношениях Германии и России

Текущие отношения Германии и России можно назвать "отравленными": они не идут на пользу ни Москве, ни Берлину. Однако не стоит примешивать к этому вопросу тему "величайшей немецкой вины", считает глава фракции "Левые" в бундестаге Дитмар Бартш.

Напомним: ранее пришли новости о том, что 80-я годовщина начала ВОВ пройдёт в достаточной мере скромно. Ни немецкое правительство, ни бундестаг не планируют официальных мероприятий: только упомянутые "Левые" готовят памятный вечер, который пройдёт в Берлине.

"Да, отношения между Германией и Россией сильно нарушены. Обе стороны внесли в это вклад. Отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве. Но здесь речь идёт о событии величайшей немецкой вины. Я выступаю за решительный отказ от всех попыток оправдания или отрицания исключительной ответственности нацистской Германии за начало Второй мировой войны. И ещё: без политики Советского Союза восстановление государственного единства Германии [было] немыслимо. Следует ли забыть и об этом?", — высказался для РИА "Новости" Бартш.

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